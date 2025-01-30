"Прекрасное создание": Асель Сагатова покрасовалась на фоне алматинских гор

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в Instagram атмосферное видео на фоне гор Алматы - ролик покорил сердца поклонников кинозвезды, передает NUR.KZ.

Вернувшись в Алматы после нескольких зарубежных поездок, Асель Сагатова установила брекеты и отправилась в горы заниматься любимым делом - кататься на лыжах. Кинозвезда показала в соцсети видео, которое очаровало ее поклонников.

"Атмосфера отдыха после катания на лыжах", - подписала публикацию Сагатова.

"Красота", "Прекрасное создание Всевышнего", "Сердце", "Вау, супер", "Красивая, наша гордость", "Как всегда огонь", "Хорошенькая", - написали восхищенные фанаты в комментариях под роликом.

Недавно Асель Сагатова порассуждала на тему того, как важно не сдаваться в сложные моменты. Также актриса признавалась, что 2024 год был для нее непростым.