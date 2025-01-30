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"Прекрасное создание": Асель Сагатова покрасовалась на фоне алматинских гор

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Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала в Instagram атмосферное видео на фоне гор Алматы - ролик покорил сердца поклонников кинозвезды, передает NUR.KZ.

Вернувшись в Алматы после нескольких зарубежных поездок, Асель Сагатова установила брекеты и отправилась в горы заниматься любимым делом - кататься на лыжах. Кинозвезда показала в соцсети видео, которое очаровало ее поклонников.

"Атмосфера отдыха после катания на лыжах", - подписала публикацию Сагатова.

"Красота", "Прекрасное создание Всевышнего", "Сердце", "Вау, супер", "Красивая, наша гордость", "Как всегда огонь", "Хорошенькая", - написали восхищенные фанаты в комментариях под роликом.

Недавно Асель Сагатова порассуждала на тему того, как важно не сдаваться в сложные моменты. Также актриса признавалась, что 2024 год был для нее непростым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2216598-prekrasnoe-sozdanie-asel-sagatova-pokrasovalas-na-fone-almatinskih-gor/