"Прошлый год был непростым": Асель Сагатова сделала признание в Сети

Казахстанская актриса Асель Сагатова опубликовала первый пост 2025-го, в котором подвела итоги прошедшего года и обратилась к своим поклонникам, передает NUR.KZ.

Асель показала настоящую зимнюю сказку - кадры с необычной фотосессии в горах. Кинозвезда также порефлексировала о 2024-м и оставила теплое пожелание для фанатов.

"Прошлый год был непростым, но подарил много путешествий и важных уроков. Он напомнил мне, как важно слышать себя, заботиться о внутренней гармонии и не забывать о любви к себе. Любовь к себе — это точка опоры, источник энергии и свободы. Она начинается с принятия себя, уважения своих чувств и искреннего отношения к своим желаниям.

В этом году я хочу двигаться дальше в этом направлении. И вам желаю того же: жить в гармонии с собой, быть внимательными к своим потребностям и находить радость в каждом дне!

Пусть 2025 станет годом новых возможностей и вдохновения. Все лучшее — впереди!" — написала Сагатова в соцсети.

В минувшем году Асель Сагатова была одной из тех, кто активно путешествовал по миру, причем не только по излюбленным среди звезд курортам - подробнее об этом читайте здесь.