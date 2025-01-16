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"Внутренняя перезагрузка": отдохнувшая на Бали Сагатова рассказала, каким выдался январь

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Асель Сагатова рассказала, как встретила Новый год и каким стал для нее первый месяц 2025 года. Фото с Бали, где отдохнула актриса, можно увидеть в ее Instagram, передает NUR.KZ.

Асель Сагатова рассказала, как начался для нее этот год. Актриса призналась, что у нее наконец появилось время для себя в загруженном рабочем графике.

"Мой 2025-й начался лениво и неспешно. Встретила его на Бали, а после возвращения все еще собираю мысли в кучку.

Декабрь был насыщенным и в постоянном движении - перелетах, а начало января стало полной противоположностью — тихим, спокойным и каким-то даже бережным.

Постепенно до меня доходят осознания и уроки прошлого года. Тогда, в круговороте событий, на это просто не хватало времени. А сейчас я учусь принимать этот ритм, позволять себе время на размышления, чувствовать, где мне хочется быть, и как двигаться дальше.

Такой вот медленный старт, где есть пространство для пауз. А у вас есть ощущение, что январь — это время для внутренней перезагрузки?" - написала она.

"Красавица, удачи тебе", "Январь - время для раскачки", "Замедлиться всегда на пользу", "Шикарная", "Роскошная", "Как классно", - написали фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2212235-vnutrennyaya-perezagruzka-otdohnuvshaya-na-bali-sagatova-rasskazala-kakim-vydalsya-yanvar/

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