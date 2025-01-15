"Скажется ли это на работе?": Асель Сагатова показалась с брекетами на зубах

Казахстанская актриса Асель Сагатова решила сделать свою улыбку еще красивее - кинозвезда рассказала, что установила брекеты. Фотографии появились в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.

Верхний и нижний ряды зубов Сагатовой теперь украшают брекеты. Широко улыбнувшись, актриса опубликовала пару снимков в соцсети. Предвосхищая вопросы поклонников, Асель решила расставить точки над "и" и ответить на главный.

"Как думаете, скажется ли это на моей работе? Ответ: ни за что! После январского тюленьего отдыха и долгой рефлексии по прошлому году возвращаюсь к работе - медленно, но верно", - отметила актриса.

Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Не так давно мы писали, что Асель Сагатова отдохнула на Бали. Актриса откровенно продемонстрировала, как снимала "идеальную картину" для соцсетей.