"Скажется ли это на работе?": Асель Сагатова показалась с брекетами на зубах
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Казахстанская актриса Асель Сагатова решила сделать свою улыбку еще красивее - кинозвезда рассказала, что установила брекеты. Фотографии появились в Instagram-сторис, передает NUR.KZ.
Верхний и нижний ряды зубов Сагатовой теперь украшают брекеты. Широко улыбнувшись, актриса опубликовала пару снимков в соцсети. Предвосхищая вопросы поклонников, Асель решила расставить точки над "и" и ответить на главный.
"Как думаете, скажется ли это на моей работе? Ответ: ни за что! После январского тюленьего отдыха и долгой рефлексии по прошлому году возвращаюсь к работе - медленно, но верно", - отметила актриса.
Не так давно мы писали, что Асель Сагатова отдохнула на Бали. Актриса откровенно продемонстрировала, как снимала "идеальную картину" для соцсетей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211923-skazhetsya-li-eto-na-rabote-asel-sagatova-pokazalas-s-breketami-na-zubah/