"Свет всегда возвращается": Асель Сагатова о том, как важно не сдаваться в сложные моменты
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Казахстанская актриса Асель Сагатова, сыгравшая в фильме "Рэкетир", поразмышляла в Instagram над тем, как важно не опускать руки перед трудностями, передает NUR.KZ.
Звезда "Рэкетира" призвала верить в лучшее в любых сложных ситуациях.
"Бывает, внутри все шумит, и кажется, что нет ни сил, ни ясности. Но это все временно. Даже в самые сложные моменты важно помнить, что свет всегда возвращается", - поделилась опытом Асель.
Она также показала рабочие моменты съемок. Актриса позировала перед камерой в разных "луках".
Фанаты согласились с ней и высказали ей свое восхищение.
"Полностью согласна! Ведь даже после самой темной ночи наступает рассвет, а сильный дождь всегда заканчивается радугой", "Красотка", "Ты такая милая", "Няшка", "Аселя краш", - гласят комментарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2214129-svet-vsegda-vozvrashchaetsya-asel-sagatova-o-tom-kak-vazhno-ne-sdavatsya-v-slozhnye-momenty/