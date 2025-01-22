"Свет всегда возвращается": Асель Сагатова о том, как важно не сдаваться в сложные моменты

Казахстанская актриса Асель Сагатова, сыгравшая в фильме "Рэкетир", поразмышляла в Instagram над тем, как важно не опускать руки перед трудностями, передает NUR.KZ.

Звезда "Рэкетира" призвала верить в лучшее в любых сложных ситуациях.

"Бывает, внутри все шумит, и кажется, что нет ни сил, ни ясности. Но это все временно. Даже в самые сложные моменты важно помнить, что свет всегда возвращается", - поделилась опытом Асель.

Она также показала рабочие моменты съемок. Актриса позировала перед камерой в разных "луках".

Фанаты согласились с ней и высказали ей свое восхищение.

"Полностью согласна! Ведь даже после самой темной ночи наступает рассвет, а сильный дождь всегда заканчивается радугой", "Красотка", "Ты такая милая", "Няшка", "Аселя краш", - гласят комментарии.