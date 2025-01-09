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Отдыхающая в Таиланде с дочерью Майя Бекбаева похвасталась фигурой в бикини (фото)

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Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Известная казахстанская телеведущая и журналист Майя Бекбаева, улетевшая отдыхать вместе с дочерью в Таиланд, показала стройную фигуру в бикини, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад Майя Бекбаева и ее дочь Айлин улетели вдвоем в Таиланд. Позже теледива позабавила позитивным видео.

Журналистка вместе с любимой дочерью наслаждается солнцем и морем, отмечая, что это "идеальный январь". В сторис телеведущая показывает, как проходит ее отдых.

Ранним утром она отправилась на пляж и запечатлелась в темно-синем бикини стоя по колено в воде. Волосы теледивы украшал большой белый цветок.

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Отметим, что Майя следит за своей фигурой и упорно занимается спортом. Совсем недавно она делилась своим секретом стройности с подписчицами.

Мы также писали, что Майя Бекбаева рассказала о жизни в многонациональной семье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2209784-otdyhayushchaya-v-tailande-s-docheryu-mayya-bekbaeva-pohvastalas-figuroy-v-bikini-foto/

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