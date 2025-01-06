Улетевшая в Таиланд Майя Бекбаева позабавила видео с дочерью

Известная казахстанская ведущая и продюсер Майя Бекбаева поделилась забавным видео с дочерью в соцсети. Подписчики блога теледивы оценили не только юмор, но и красоту девушки, передает NUR.KZ.

Бекбаева и ее дочь-студентка Айлин весело проводят время в Таиланде, куда они вдвоем улетели отдыхать. Теледива активно делится контентом с курорта, при этом классические пляжные кадры она решила разбавить юмористическими минутками.

Майя сняла Айлин в ресторане за выбором блюда в меню и решила пошутить.

"Иметь дочь - это как иметь подругу без денег, которая думает, что ты очень богатая", - со смешком написала Бекбаева.

"Красивая, до чего же удивительные глаза", "Мотивация быть богаче", "Я тоже хочу быть Вашей подругой", "Пусть наши девушки будут счастливыми и богатыми", - гласят комментарии под видео.