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Улетевшая в Таиланд Майя Бекбаева позабавила видео с дочерью

Опубликовано:

Майя Бекбаева с дочерью
Майя Бекбаева с дочерью. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Известная казахстанская ведущая и продюсер Майя Бекбаева поделилась забавным видео с дочерью в соцсети. Подписчики блога теледивы оценили не только юмор, но и красоту девушки, передает NUR.KZ.

Бекбаева и ее дочь-студентка Айлин весело проводят время в Таиланде, куда они вдвоем улетели отдыхать. Теледива активно делится контентом с курорта, при этом классические пляжные кадры она решила разбавить юмористическими минутками.

Майя сняла Айлин в ресторане за выбором блюда в меню и решила пошутить.

"Иметь дочь - это как иметь подругу без денег, которая думает, что ты очень богатая", - со смешком написала Бекбаева.

"Красивая, до чего же удивительные глаза", "Мотивация быть богаче", "Я тоже хочу быть Вашей подругой", "Пусть наши девушки будут счастливыми и богатыми", - гласят комментарии под видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208609-uletevshaya-v-tailand-mayya-bekbaeva-pozabavila-video-s-docheryu/

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