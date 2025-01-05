"Идеальный январь": Майя Бекбаева и ее дочь улетели на отдых в Таиланд
Опубликовано:
Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева улетела вместе с дочерью на море. Пользователи соцсети пожелали ей и юной Айлин прекрасного отдыха в экзотической стране, передает NUR.KZ.
Майя показала короткий ролик, на котором запечатлелась вместе с дочерью в аэропорту. Через секунду Майя и Айлин появились в кадре в ярких летних нарядах на фоне пенистых волн.
"Улетели с дочей вдвоем на море. Спасибо нашим мужчинам, что отпустили нас", - написала она.
"Роскошного отдыха", "Красотки", "Отлично отдохнуть вам и вернуться домой с радостью", - написали в Сети.
Чуть позже Бекбаева выложила новое видео из Пхукета, на кадрах она, пританцовывая, идет по берегу моря.
"Пусть будет в ленте мой идеальный январь", - отметила она.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208189-idealnyy-yanvar-mayya-bekbaeva-i-ee-doch-uleteli-na-otdyh-v-tailand/