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"Идеальный январь": Майя Бекбаева и ее дочь улетели на отдых в Таиланд

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева улетела вместе с дочерью на море. Пользователи соцсети пожелали ей и юной Айлин прекрасного отдыха в экзотической стране, передает NUR.KZ.

Майя показала короткий ролик, на котором запечатлелась вместе с дочерью в аэропорту. Через секунду Майя и Айлин появились в кадре в ярких летних нарядах на фоне пенистых волн.

"Улетели с дочей вдвоем на море. Спасибо нашим мужчинам, что отпустили нас", - написала она.

"Роскошного отдыха", "Красотки", "Отлично отдохнуть вам и вернуться домой с радостью", - написали в Сети.

Чуть позже Бекбаева выложила новое видео из Пхукета, на кадрах она, пританцовывая, идет по берегу моря.

"Пусть будет в ленте мой идеальный январь", - отметила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2208189-idealnyy-yanvar-mayya-bekbaeva-i-ee-doch-uleteli-na-otdyh-v-tailand/

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