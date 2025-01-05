"Идеальный январь": Майя Бекбаева и ее дочь улетели на отдых в Таиланд

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева улетела вместе с дочерью на море. Пользователи соцсети пожелали ей и юной Айлин прекрасного отдыха в экзотической стране, передает NUR.KZ.

Майя показала короткий ролик, на котором запечатлелась вместе с дочерью в аэропорту. Через секунду Майя и Айлин появились в кадре в ярких летних нарядах на фоне пенистых волн.

"Улетели с дочей вдвоем на море. Спасибо нашим мужчинам, что отпустили нас", - написала она.

"Роскошного отдыха", "Красотки", "Отлично отдохнуть вам и вернуться домой с радостью", - написали в Сети.

Чуть позже Бекбаева выложила новое видео из Пхукета, на кадрах она, пританцовывая, идет по берегу моря.

"Пусть будет в ленте мой идеальный январь", - отметила она.