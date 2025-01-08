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"Мама православная, отец мусульманин": Майя Бекбаева о жизни в многонациональной семье

Опубликовано:

Майя Бекбаева
Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская журналистка, телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева поздравила подписчиков своего блога с Рождеством и рассказала, как они отмечали праздник в семье, передает NUR.KZ.

"Моя мама - русская, отец - казах. Она - православная, он - мусульманин. В нашем доме, как и по всей стране, было принято отмечать все праздники. С теплом и любовью, благодарностью и принятием, без каких-либо запретов и условностей.

И я не делю людей по национальности или вероисповеданию. Какое это имеет значение, если в сердце человека живет Бог?! И неважно, как зовут этого Бога… С Рождеством, православные!" - написала Бекбаева в соцсети.

Ранее мы писали, что свой новый год Майя Бекбаева начала в Таиланде куда улетела отдыхать с дочерью-студенткой. Накануне телеведущая позабавила Казнет видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2209260-mama-pravoslavnaya-otec-musulmanin-mayya-bekbaeva-o-zhizni-v-mnogonacionalnoy-seme/

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