"Мама православная, отец мусульманин": Майя Бекбаева о жизни в многонациональной семье

Казахстанская журналистка, телеведущая и медиаменеджер Майя Бекбаева поздравила подписчиков своего блога с Рождеством и рассказала, как они отмечали праздник в семье, передает NUR.KZ.

"Моя мама - русская, отец - казах. Она - православная, он - мусульманин. В нашем доме, как и по всей стране, было принято отмечать все праздники. С теплом и любовью, благодарностью и принятием, без каких-либо запретов и условностей.

И я не делю людей по национальности или вероисповеданию. Какое это имеет значение, если в сердце человека живет Бог?! И неважно, как зовут этого Бога… С Рождеством, православные!" - написала Бекбаева в соцсети.

Ранее мы писали, что свой новый год Майя Бекбаева начала в Таиланде куда улетела отдыхать с дочерью-студенткой. Накануне телеведущая позабавила Казнет видео.