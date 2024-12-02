"Вы идеальны": раскрывшая секрет своей стройности Бекбаева искупалась в комплиментах

Известная казахстанская телеведущая и журналистка Майя Бекбаева раскрыла подписчикам в соцсети свой вес и рассказала о своем секрете стройности, передает NUR.KZ.

Майя ведет активный образ жизни - она без устали занимается в тренажерном зале. Ее фигура восхищает пользователей соцсети.

"Итак, результат на сегодня: 54,5 кг. А хочется 53 или 52. Я пробовала множество способов для снижения веса, в итоге, самый действенный для меня - закрыть рот в 19.00 и больше ничего не есть до следующего дня. Ну и, конечно, тренировки 3 раза в неделю. Без пропусков", - рассказала она.

"Вы идеальны. Куда еще", "На меня тоже действует только такой метод", "Да, красавица Майя фигура у вас классная", "Роскошная", "Прелесть какая", "При таком весе все на месте! Красотка! Восхищаюсь", - написали ей в соцсети.

Напомним, Майя Бекбаева показала красивые кадры с мужем из Камбоджи.