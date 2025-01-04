"Каждую беременность набирала вдвое": звезда "Универа" пожаловалась на лишний вес
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Российская актриса Мария Кожевникова поделилась с подписчиками сложностями с избыточным весом после четвертых родов и попросила совета, передает NUR.KZ.
В сентябре прошлого года Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой. Судя по посту, появившемуся в ее Instagram-аккаунте, после беременности и родов актрисе не удается привести здоровье и фигуру в порядок.
"Моя история такова, что каждую беременность я набирала вдвое больше своего веса, причем именно на последних месяцах, хотя старалась питаться правильно, без жирного, жареного, копченого и много гуляла", - поделилась актриса.
Она пожаловалась, что "с последней беременностью что-то пошло не так".
"По моим анализам - сильно скачет сахар. Ставят (диагноз - прим. ред.) преддиабет, и это для меня тревожный сигнал. Пришлось еще сильнее ограничить себя в питании", - рассказала актриса и посетовала, что "устала ходить по врачам, сдавать анализы, на которых уже можно было бы сделать целое состояние".
Кожевникова отметила, что все рекомендуют ей начать лекарственную терапию, но она боится вмешательств в организм. И попросила, чтобы подписчики рассказали о своем опыте, действенности препаратов, которые успели испробовать на себе.
В комментариях подписчицы актрисы поделились опытом борьбы с преддиабетом, а также сделали комплименты красоте Кожевниковой.
Напомним, прошлым летом Мария сообщила о четвертой беременности. Снова став мамой, она показала первые фото из роддома.
Прошлой осенью звезда "Универа" рассекретила пол новорожденного ребенка, и только летом этого года рассказала, что сына назвали Александром.
Актриса с радостью делится в аккаунте снимками и с новорожденным, и со старшими детьми.
Как пишет сайт Кино-театр.ru, Мария Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве в семье Александра Викторовича Кожевникова - известного хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР, игравшего в разное время за московский "Спартак" и "Крылья Советов".
Некоторое время была солисткой популярной женской поп-группы "Любовные истории" (образованной в 2002 году), а затем решила начать карьеру актрисы.
В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС (курс В. Гаркалина).
Мастер спорта по художественной гимнастике.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2207246-kazhduyu-beremennost-nabirala-vdvoe-zvezda-univera-pozhalovalas-na-lishniy-ves/