Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Каждую беременность набирала вдвое": звезда "Универа" пожаловалась на лишний вес

Опубликовано:

Мария Кожевникова
Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Российская актриса Мария Кожевникова поделилась с подписчиками сложностями с избыточным весом после четвертых родов и попросила совета, передает NUR.KZ.

В сентябре прошлого года Мария Кожевникова в четвертый раз стала мамой. Судя по посту, появившемуся в ее Instagram-аккаунте, после беременности и родов актрисе не удается привести здоровье и фигуру в порядок.

"Моя история такова, что каждую беременность я набирала вдвое больше своего веса, причем именно на последних месяцах, хотя старалась питаться правильно, без жирного, жареного, копченого и много гуляла", - поделилась актриса.

Она пожаловалась, что "с последней беременностью что-то пошло не так".

"По моим анализам - сильно скачет сахар. Ставят (диагноз - прим. ред.) преддиабет, и это для меня тревожный сигнал. Пришлось еще сильнее ограничить себя в питании", - рассказала актриса и посетовала, что "устала ходить по врачам, сдавать анализы, на которых уже можно было бы сделать целое состояние".

Кожевникова отметила, что все рекомендуют ей начать лекарственную терапию, но она боится вмешательств в организм. И попросила, чтобы подписчики рассказали о своем опыте, действенности препаратов, которые успели испробовать на себе.

В комментариях подписчицы актрисы поделились опытом борьбы с преддиабетом, а также сделали комплименты красоте Кожевниковой.

Напомним, прошлым летом Мария сообщила о четвертой беременности. Снова став мамой, она показала первые фото из роддома.

Прошлой осенью звезда "Универа" рассекретила пол новорожденного ребенка, и только летом этого года рассказала, что сына назвали Александром.

Актриса с радостью делится в аккаунте снимками и с новорожденным, и со старшими детьми.

Как пишет сайт Кино-театр.ru, Мария Кожевникова родилась 14 ноября 1984 года в Москве в семье Александра Викторовича Кожевникова - известного хоккеиста, заслуженного мастера спорта СССР, игравшего в разное время за московский "Спартак" и "Крылья Советов".

Некоторое время была солисткой популярной женской поп-группы "Любовные истории" (образованной в 2002 году), а затем решила начать карьеру актрисы.

В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС (курс В. Гаркалина).

Мастер спорта по художественной гимнастике.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2207246-kazhduyu-beremennost-nabirala-vdvoe-zvezda-univera-pozhalovalas-na-lishniy-ves/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie