"Даже многие друзья не знают": Мария Кожевникова сообщила о четвертой беременности

Мария Кожевникова с сыновьями. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова сообщила о том, что ждет четвертого ребенка. Фанаты в соцсети поспешили поздравить любимую 38-летнюю актрису, передает NUR.KZ.

"Делюсь с вами самым заветным, даже многие друзья и знакомые не знают", - написала Мария в ленте, показав округлившийся живот.

Актриса пока не озвучила дату родов и не рассекретила пол ребенка, но по кадрам видно, что она находится на приличном сроке беременности.

"Машуня, какое счастье, какая же ты красивая", "Дай Господь девочку", "Мои поздравления, дорогая! Кайф!" - написали фанаты и звездные коллеги.

А немногим ранее актриса разместила свадебные фото и рассказала, что они с мужем празднуют десятую годовщину свадьбы. Отметим, что пара растит троих сыновей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034628-dazhe-mnogie-druzya-ne-znayut-mariya-kozhevnikova-soobschila-o-chetvertoy-beremennosti/