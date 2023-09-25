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Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз и показала первые фото из роддома

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Мария Кожевникова
Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

38-летняя российская актриса Мария Кожевникова сообщила в соцсети о рождении четвертого малыша. Фанаты поздравили многодетную маму с радостным событием, передает NUR.KZ.

Напомним, в августе Мария Кожевникова сообщила о четвертой беременности. А на днях показала новые фотографии с округлившимся животом.

Актриса поделилась радостным событием с подписчиками, разместив в ленте фото из роддома.

"Четыре раза мама. Добро пожаловать! Любовь и благодарность", - отметила она.

Многие сделали вывод, что у актрисы снова родился мальчик, увидев голубую бирку на руке крохи. Отметим, что у актрисы подрастают трое сыновей.

"Какое счастье! Поздравления! Будьте здоровы!", "Мальчик? Будет целая хоккейная команда! Ну в пятый раз точно будет девочка!", "Здоровья, берегите себя и малыша, еще бы знать пол ребенка", "Вы прекрасная женщина! С утра такая классная новость - человек родился", - отреагировали фанаты и коллеги актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2037990-mariya-kozhevnikova-stala-mamoy-v-chetvertyy-raz-i-pokazala-pervye-foto-iz-roddoma/

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