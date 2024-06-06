"Дедушка вмешался": звезда "Универа" Мария Кожевникова рассекретила имя четвертого сына

Звезда сериала "Универ", российская актриса Мария Кожевникова рассказала, как назвала четвертого сына. Фанаты в соцсети пожелали малышу здоровья и счастья, передает NUR.KZ.

Прошлой осенью Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз. Звезда "Универа" рассекретила пол новорожденного ребенка.

И только сейчас Мария рассказала, как назвала сына. Актриса решила познакомить подписчиков со своим малышом.

"Своего четвертого сына мы назвали Александром! Точнее так назвал его мой папа, тоже Александр. Решили уважить олимпийского чемпиона.

Впервые наш дедушка вмешался в определение имени, и, когда я была на 7-8-м месяце беременности, начал разговоры про имя Александр.

Я отшучивалась, так как никогда заранее не придумывала имена детям, а только после рождения, увидев малыша, называли", - рассказала она.

После того, как актриса родила, дедушка малыша пошел в "наступление".

"Каждый разговор начинался: "Вы назвали малыша Александром?", в результате, я перестала брать трубку, а папа продолжил звонить мужу.

Муж через пару дней позвонил, я еще лежала в роддоме и сказал, что больше не может выдерживать такой натиск, давай назовем Александром.

И вот теперь в нашей семье растет очень активный, улыбчивый Александр. Прошу любить и жаловать", - рассказала она.

"Защитник людей" - имя замечательное", "В каждой семье должен быть Александр", "Расти здоровеньким, малыш", "хорошая история, очень красивое имя", - отреагировали пользователи Сети.