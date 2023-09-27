"Интригу держать не буду": звезда "Универа" рассекретила пол новорожденного ребенка

Звезда "Универа" Мария Кожевникова рассекретила пол четвертого малыша, которого родила на днях. 38-летняя актриса призналась в соцсети, что безмерно рада рождению четвертого сына, передает NUR.KZ.

"Кто еще не понял, никакую интригу я держать не буду, у нас сын! Да, четвертый сын и мы этому безмерно рады! Если вы заметили, то мы никогда не устраивали модных гендер-пати, так как у нас с мужем своя философия.

Мы убеждены, что в небесной канцелярии лучше всех знают, кто нужен каждой семье. Ведь к нам приходит именно душа! А мы с доверием и благодарностью принимаем ее.

P.S. Я уверена, что кто-там сидит на облачке и выбирает себе родителей, а сверху всегда виднее, чем нам тут, земным обитателям", - написала актриса.

Фанаты вновь поздравили ее с рождением малыша и оставили теплые пожелания.

Напомним, в конце августа Мария сообщила о четвертой беременности. А на днях она стала снова стала мамой и показала первые фото из роддома. Тогда она не сообщала пол ребенка, но многие догадались по голубой бирке на руке новорожденного, что у нее родился еще один сын.