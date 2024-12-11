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Асель Аскар примерила колоритный образ во Вьетнаме (фото)

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", блогер и актриса Асель Аскар показалась в колоритном образе. Новые фото из Вьетнама она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Больше двух недель, как Асель отправилась на отдых в экзотический Вьетнам. Она порадовала фанатов фото в бикини, впечатлила яркими снимками с сафари, посетила один из лучших парков развлечений во Вьетнаме. Аскар отметила, что поездка оставила неизгладимое впечатление.

"Вьетнам останется навсегда в моем сердце. Как вам мой образ?" - спросила Асель своих подписчиков.

Новый колоритный образ Асель подписчики восприняли с воодушевлением.

"Мы как будто с вами туда съездили", "Как вам идет зеленый цвет, будьте всегда такой яркой", "Вы источник нежности и заботы, ваша любовь делает нашу жизнь сказочной и полной радости", "Благодарим за онлайн-путешествие для нас, было весело, красиво, сказочно", "Ваша красота ослепительна, словно звезда, светящаяся в самой темной ночи", - отметили фанаты.

Мы также писали, что Асель Аскар предстала в образе сказочной русалки и изумила фанатов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2199071-asel-askar-primerila-koloritnyy-obraz-vo-vetname-foto/

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