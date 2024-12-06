"Этот день я запомню навсегда": отдыхающая во Вьетнаме Асель Аскар поделилась впечатлениями

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар продолжает делиться незабываемыми впечатлениями от отдыха во Вьетнаме. На этот раз она побывала в одном из лучших парков развлечений страны, передает NUR.KZ.

Асель не стала скрывать, что увиденное произвело на нее сильное впечатление.

"Этот день я запомню навсегда. Подводный мир. Дисней. И наконец я попробовала лягушатину. А вы пробовали?" - спросила Асель своих подписчиков, разместив в карусели ряд удивительных фото.

Для прогулки по парку развлечений VinWonders Phu Quoc Асель выбрала задорный "лук" - на ней была мини-юбка в горошек, топ на бретелях, удобная стильная обувь и косынка на голове.

"Ух ты, какие необычные, очень красивые кадры, вы умеете классно позировать, прирожденная модель и актриса", "Пусть таких дней будет много, и пусть все они будут наполнены счастьем", "Любимая вдохновительница", "Я как будто увидела маленькую девочку", - отреагировали в Сети.

Накануне Асель впечатлила яркими фото с сафари.