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"Этот день я запомню навсегда": отдыхающая во Вьетнаме Асель Аскар поделилась впечатлениями

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар продолжает делиться незабываемыми впечатлениями от отдыха во Вьетнаме. На этот раз она побывала в одном из лучших парков развлечений страны, передает NUR.KZ.

Асель не стала скрывать, что увиденное произвело на нее сильное впечатление.

"Этот день я запомню навсегда. Подводный мир. Дисней. И наконец я попробовала лягушатину. А вы пробовали?" - спросила Асель своих подписчиков, разместив в карусели ряд удивительных фото.

Для прогулки по парку развлечений VinWonders Phu Quoc Асель выбрала задорный "лук" - на ней была мини-юбка в горошек, топ на бретелях, удобная стильная обувь и косынка на голове.

"Ух ты, какие необычные, очень красивые кадры, вы умеете классно позировать, прирожденная модель и актриса", "Пусть таких дней будет много, и пусть все они будут наполнены счастьем", "Любимая вдохновительница", "Я как будто увидела маленькую девочку", - отреагировали в Сети.

Накануне Асель впечатлила яркими фото с сафари.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196954-etot-den-ya-zapomnyu-navsegda-otdyhayushchaya-vo-vetname-asel-askar-podelilas-vpechatleniyami/

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