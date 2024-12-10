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"Сказочная русалочка": Асель Аскар изумила "волшебным" преображением

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская телеведущая, блогер и актриса Асель Аскар, отдыхающая на вьетнамском острове Фукуок, предстала в образе сказочной русалки и изумила фанатов, передает NUR.KZ.

На новых фото Асель в образе русалочки запечатлелась на камне, словно выплыла из океана и прилегла отдохнуть, погреться на солнце.

Актриса не стала оставлять комментарии к фото, а лишь добавила смайлик в виде русалочки. Подписчики, среди которых есть и представители шоу-бизнеса, оставили восторженные отзывы.

"Какая ты красивая", "Шикарная", "Волшебная русалочка, очень красивые фото", "Русалочка, которая любит жизнь", "Волшебница Асель", "Все обитатели океана в восторге от Асель", "Вау, просто сказочная русалочка", - отметили пользователи соцсети.

Накануне Асель Аскар покрасовалась в бикини на пляже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2198279-skazochnaya-rusalochka-asel-askar-izumila-volshebnym-preobrazheniem/

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