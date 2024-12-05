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Эзотерика

"Принцесса джунглей": Асель Аскар впечатлила яркими фото с сафари

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар продолжает свое увлекательное путешествие по Вьетнаму - инстадива посетила сафари и запечатлелась с разными животными, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, подписчики смогли увидеть Асель в необычной компании жирафов, попугаев и лемуров. Звезда приехала на сафари, чтобы окунуться в мир дикой природы. Ей удалось погладить и покормить животных.

Результатом стали яркие снимки, которые пришлись по вкусу фанатам.

"Хакуна матата ("Никаких забот" - перевод с языка суахили - прим. ред.)", - подписала публикацию Аскар.

"Интересные кадры, можно открытки печатать", "Такая атмосфера особенная", "Принцесса джунглей", "От вас исходит любовь, какая красивая", "Всегда будьте такой жизнерадостной, вам страны идут", - подметили фолловеры блога Асель в соцсети.

Не так давно мы писали, что Асель Аскар появилась в роскошном образе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2196384-princessa-dzhungley-asel-askar-vpechatlila-yarkimi-foto-s-safari/

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