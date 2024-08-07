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"Внутри получаешь удовольствие": Нуртас Адамбай опять начал извиняться и объяснил, зачем он это делает

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Нуртас Адамбай
Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Казахстанский шоумен Нуртас Адамбай в соцсетях вновь начал извиняться - на этот раз перед Катаром, Турцией и другими странами. Затем сравнил эти признания с удовольствием, передает NUR.KZ.

Вчера в Instagram Stories Нуртас Адамбай вновь извинился - на этот раз перед Катаром, Турцией, ОАЭ и другими государствами, назвав это "опытом и уроком".

"Это было по моей глупости. Благодарю и за этот опыт и урок", - пишет шоумен.

Позже Адамбай сравнил эти признания с удовольствием.

"Просить прощения у другого человека - это как огонь для Ибрахима ас. Снаружи кажется, что, прыгнув в него, ты сгоришь от стыда. А внутри получаешь удовольствие от настоящей свободы от внутреннего идола", - заявил Адамбай.

Напомним, что марафон извинений от Адамбая начался не так давно. За это время известный режиссер и актер попросил прощения у известных политиков, деятелей спорта и культуры. В их числе оказался Димаш Кудайберген и даже отец певца.

"Прошу прощения у Димаша Кудайбергена и его отца за то, что когда-то стал давать им непрошенные советы в социальных сетях по своей глупости. Благодарен им за их благоразумие и сдержанность в отношении меня", - писал шоумен.

В конце июля стало известно, что Адамбай должен будет предстать перед судом в Астане. Однако заседание не состоялось - его отложили на неопределенный срок.

Согласно данным из судебного кабинета, административное производство на Нуртаса Адамбая заведено по пункту 4 части 1 статьи 490 КоАП РК - "Строительство культовых зданий (сооружений), перепрофилирование (изменение функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения)".

Позже шоумен заявил, что в суд на него подало управление по делам религии Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145634-vnutri-poluchaesh-udovolstvie-nurtas-adambay-opyat-nachal-izvinyatsya-i-obyasnil-zachem-on-eto-delaet/

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