Суд в Астане рассмотрит дело в отношении Нуртаса Адамбая

Нуртас Адамбай предстанет перед судом в Астане - дело рассмотрят в Специализированном межрайонном административном суде столицы, передает МИА "Казинформ".

Нуртас Адамбай обвиняется в нарушении законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях. В частности, обвинение касается нарушения требований к строительству культовых зданий (сооружений), перепрофилированию (изменению функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения).

По информации издания, рассмотрение дела отложено на 1 августа и будет проведено посредством мобильной видеоконференцсвязи через мессенджер WhatsApp.

Напомним, что за последний месяц несколько звезд отечественного шоу-бизнеса предстали перед судом.

Например, 5 июля Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за драку в самолете. По словам певца, потасовку начал не он. Нуртас заявил, что сначала его схватили за голову и ударили, а он уже бил в ответ.

6 июля появилась информация о задержании Абдижаппара Алкожи - тогда в ДП Алматинской области подтвердили, что исполнителя арестовали на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительного органа.

А на днях стало известно о том, что МВД проверит высказывания Улангасыра Камиева касательно того почему женщин убивают их собственные мужья.