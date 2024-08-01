Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Суд по делу Нуртаса Адамбая не состоялся

Опубликовано:

Нуртас Адамбай
Нуртас Адамбай. Фото: instagram.com/nurtasadambay

Судебное заседание по административному делу Нуртаса Адамбая, которое должно было пройти сегодня в Астане, не состоялось. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда столицы, передает NUR.KZ.

"Судебное заседание по делу Нуртаса Адамбаева отложено на неопределенное время", - сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, что, согласно данным из судебного кабинета, административное производство на Нуртаса Адамбая заведено по пункту 4 части 1 статьи 490 КоАП РК - "Строительство культовых зданий (сооружений), перепрофилирование (изменение функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения)".

Дело рассматривается в Специализированном межрайонном административном суде Астаны.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела отложено на 1 августа. Заседание должно было быть проведено посредством мобильной видеоконференцсвязи через мессенджер WhatsApp.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2143071-sud-po-delu-nurtasa-adambaya-ne-sostoyalsya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie