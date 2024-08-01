Суд по делу Нуртаса Адамбая не состоялся
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Судебное заседание по административному делу Нуртаса Адамбая, которое должно было пройти сегодня в Астане, не состоялось. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда столицы, передает NUR.KZ.
"Судебное заседание по делу Нуртаса Адамбаева отложено на неопределенное время", - сообщили в пресс-службе суда.
Отметим, что, согласно данным из судебного кабинета, административное производство на Нуртаса Адамбая заведено по пункту 4 части 1 статьи 490 КоАП РК - "Строительство культовых зданий (сооружений), перепрофилирование (изменение функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения)".
Дело рассматривается в Специализированном межрайонном административном суде Астаны.
Ранее сообщалось, что рассмотрение дела отложено на 1 августа. Заседание должно было быть проведено посредством мобильной видеоконференцсвязи через мессенджер WhatsApp.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2143071-sud-po-delu-nurtasa-adambaya-ne-sostoyalsya/