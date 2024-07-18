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"Нет права испытывать негативные чувства": Нуртас Адамбай извинился перед Димашем Кудайбергеном

Опубликовано:

Нуртас Адамбай и Димаш Кудайберген
Нуртас Адамбай и Димаш Кудайберген. Фото: instagram @nurtasadambay, @kudaibergenov_dimash

"Келинка Сабина" Нуртас Адамбай попросил прощения у ряда политиков, а также деятелей культуры и спорта. В их числе - народный артист Казахстана Димаш Кудайберген и его отец, передает NUR.KZ.

Свои извинения актер и продюсер начал с цитаты.

"Тот, кто пристыдит своего брата за совершенный им грех, не умрет до тех пор, пока не совершит его сам. Настоящий мусульманин - тот, от чьего языка и рук не страдают другие люди", - написал Адамбай.

Позже актер попросил прощения у Димаша и его отца.

"Прошу прощения у Димаша Кудайбергена и его отца за то, что когда-то стал давать им непрошенные советы в социальных сетях по своей глупости. Благодарен им за их благоразумие и сдержанность в отношении меня", - обратился главный герой фильма "Келинка Сабина".

Объясняя свое желание извиниться перед публичными людьми, Адамбай отметил, что "у человека нет права испытывать к кому-либо негативные чувства".

Сторис Нуртаса Адамбая
Сторис Нуртаса Адамбая. Скрин: instagram.com/nurtasadambay

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2136222-net-prava-ispytyvat-negativnye-chuvstva-nurtas-adambay-izvinilsya-pered-dimashem-kudaybergenom/

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