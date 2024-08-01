Нуртас Адамбай назвал свою версию, из-за чего на его подали в суд

В Астане сегодня отложили судебный процесс по делу казахстанского режиссера и актера Нуртаса Адамбая. Шоумен в свою очередь высказал свою версию по ситуации, передает NUR.KZ.

"Управление по делам религии Астаны подало на меня в суд за то, что я написал слова из перевода Священного Корана на своей странице Instagram. Честно говоря, я не знал, что в нашей стране нельзя цитировать перевод Корана", - заявил Нуртас Адамбай на официальной странице в Instagram.

Напомним, в конце июля стало известно, что Нуртас Адамбай должен предстать перед судом. Его обвинили в нарушении законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях.

Процесс, который должен был состояться сегодня, 1 августа, был отложен на неопределенное время.

Согласно данным из судебного кабинета, административное производство на Нуртаса Адамбая заведено по пункту 4 части 1 статьи 490 КоАП РК - "Строительство культовых зданий (сооружений), перепрофилирование (изменение функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения)".

Данное нарушение влечет штраф на:

физических лиц в размере 50 МРП (184,6 тыс. тенге);

на юридических лиц - 200 МРП (738 тыс. тенге) с приостановлением деятельности сроком на 3 месяца.