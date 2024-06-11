"Волшебная": Фариза Ескермес запечатлелась в алом платье на берегу Индийского океана

Звезда сериала "Мошенники", казахстанская актриса Фариза Ескермес, отдохнувшая с женихом на Мальдивах, запечатлелась в алом платье на фоне Индийского океана, передает NUR.KZ.

Ранее Фариза Ескермес провела рум-тур по водному бунгало на Мальдивах с видом на Индийский океан. Актриса также попозировала в бикини на фоне океана и запечатлелась на Мальдивах с женихом.

Завершающими в романтическом путешествии стали ее фото и видео в красивом красном платье.

"На этом закроем Мальдивский контент, скоро начнем Нарынкольский контент. Меня ждет деревня, горы, лошади и наша неповторимая казахская кухня", - написала она.

"Невероятная", "Восхищаюсь твоей красотой", "Изумительная, такая красивая картина. Это прекрасно, Фариза!", "Волшебная", "Шикарная", - не поскупились на восхищенные эпитеты фанаты и звездные коллеги.

Напомним, звезда "Мошенников" сделала признание в Сети. Она рассказала, что является достаточно закомплексованным человеком.