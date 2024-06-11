"Волшебная": Фариза Ескермес запечатлелась в алом платье на берегу Индийского океана
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Звезда сериала "Мошенники", казахстанская актриса Фариза Ескермес, отдохнувшая с женихом на Мальдивах, запечатлелась в алом платье на фоне Индийского океана, передает NUR.KZ.
Ранее Фариза Ескермес провела рум-тур по водному бунгало на Мальдивах с видом на Индийский океан. Актриса также попозировала в бикини на фоне океана и запечатлелась на Мальдивах с женихом.
Завершающими в романтическом путешествии стали ее фото и видео в красивом красном платье.
"На этом закроем Мальдивский контент, скоро начнем Нарынкольский контент. Меня ждет деревня, горы, лошади и наша неповторимая казахская кухня", - написала она.
"Невероятная", "Восхищаюсь твоей красотой", "Изумительная, такая красивая картина. Это прекрасно, Фариза!", "Волшебная", "Шикарная", - не поскупились на восхищенные эпитеты фанаты и звездные коллеги.
Напомним, звезда "Мошенников" сделала признание в Сети. Она рассказала, что является достаточно закомплексованным человеком.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2115474-volshebnaya-fariza-eskermes-zapechatlelas-v-alom-plate-na-beregu-indiyskogo-okeana/