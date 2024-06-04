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"Я очень закомплексованный человек": звезда "Мошенников" сделала признание в Сети

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Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Звезда сериала "Мошенники" Фариза Ескермес опубликовала искренний пост в Instagram, в котором раскрыла несколько очень личных фактов о себе и своей жизни, передает NUR.KZ.

Актриса опубликовала в соцсети письмо самой себе. Начала рассказ Фариза с того, что в ее жизни было много запретов.

"В моей жизни было много запретов. Я часто слышала "нельзя, нет". В особенности от мужчин. Перед любым действием я думала: "А мне точно можно?". Признаюсь, я очень закомплексованный человек, до 6 класса мои щечки ежедневно горели, и я, как помидор, была красной каждый день, мне всегда важно было одобрение родных и чужих мне людей тоже.

Я ни в коем случае не хотела быть неправильной, я хотела быть достойной, самой лучшей и отличницей, чтобы часто хвалили. И вы знаете, это оказалось тоже неплохо. Именно консервативность моей семьи, традиционное воспитание и мой вечный внутренний конфликт между правильной и плохой девочкой дали мне толчок к духовному развитию", - призналась Ескермес.

Однако, это ощущение Фариза не смогла пронести в себе долго - актриса признается, что когда устала быть правильной, попробовала многие вещи.

"Знаете, а так и происходит с правильными. Это большой миф, что бывают правильные люди. Это миф, что соблюдаются все традиции и религиозные правила. А если соблюдаются, то я уверена, человек там тихо мечтает о свободе", - отметила актриса.

Придя к 30-летнему возрасту, кинозвезда называет самовоспитание лучшим видом воспитания. Фариза призвала людей брать ответственность за свою жизнь в первую очередь на себя. По ее словам, именно это помогло ей прийти к тому, что сейчас она "проживает свою лучшую жизнь".

"В этом мире каждый опыт с каждой душой дается для твоего развития, правда без самовоспитания понять это сложно, человеку легче осудить других. И если ты сейчас этого не понимаешь, то тебя ждет много разных ситуаций, запретов, обид, разочарований, чтобы ты наконец взял ответственность за свою жизнь и занялся самовоспитанием, чтобы в итоге жить свободно, как хочет твоя душа", - заключила Фариза.

Недавно Фариза Ескермес восхитила Казнет кадрами с женихом, снятыми на Мальдивах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2112168-ya-ochen-zakompleksovannyy-chelovek-zvezda-moshennikov-sdelala-priznanie-v-seti/

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