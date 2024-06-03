"Сладкая парочка": Фариза Ескермес запечатлелась на Мальдивах с женихом
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Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериалов "Мошенники", "Бажа", отдыхающая с женихом на Мальдивах, показала теплые фото с ним в Instagram, передает NUR.KZ.
"Отдых с любимым продолжается", - подписала Фариза свежие фото.
Фариза запечатлелась в легком белом сарафане вместе с возлюбленным на пляже. Теплые фото счастливых влюбленных не могли не растрогать пользователей соцсети.
"Красивые", "Как я рада, что вы полетели", "Сладкие", "Ваш взгляд меня завораживает", "Как бы не сглазить. Андрей классный", "Шикарно", "Сладкая парочка", - гласят комментарии под фото, которые запестрели от "красных сердечек".
Немногим ранее Фариза Ескермес попозировала в бикини на фоне Индийского океана и впечатлила своих подписчиков. Актриса также провела рум-тур по водному бунгало на Мальдивах с видом на Индийский океан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2111154-sladkaya-parochka-fariza-eskermes-zapechatlelas-na-maldivah-s-zhenihom/