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"Сладкая парочка": Фариза Ескермес запечатлелась на Мальдивах с женихом

Опубликовано:

Фариза Ескермес с возлюбленным
Фариза Ескермес с возлюбленным. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериалов "Мошенники", "Бажа", отдыхающая с женихом на Мальдивах, показала теплые фото с ним в Instagram, передает NUR.KZ.

"Отдых с любимым продолжается", - подписала Фариза свежие фото.

Фариза запечатлелась в легком белом сарафане вместе с возлюбленным на пляже. Теплые фото счастливых влюбленных не могли не растрогать пользователей соцсети.

"Красивые", "Как я рада, что вы полетели", "Сладкие", "Ваш взгляд меня завораживает", "Как бы не сглазить. Андрей классный", "Шикарно", "Сладкая парочка", - гласят комментарии под фото, которые запестрели от "красных сердечек".

Немногим ранее Фариза Ескермес попозировала в бикини на фоне Индийского океана и впечатлила своих подписчиков. Актриса также провела рум-тур по водному бунгало на Мальдивах с видом на Индийский океан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2111154-sladkaya-parochka-fariza-eskermes-zapechatlelas-na-maldivah-s-zhenihom/

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