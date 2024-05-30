Фариза Ескермес провела рум-тур водного бунгало на Мальдивах с видом на Индийский океан

Казахстанская актриса Фариза Ескермес улетела с женихом на Мальдивы. В своем Instagram она показала рум-тур водного бунгало с великолепным видом на океан, передает NUR.KZ.

Фариза отметила, что совсем не планировала эту поездку и была очень рада вновь вернуться на Мальдивы. Именно здесь в конце января возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца и она ответила согласием. Здесь же Фариза отметила свой день рождения.

Пара вновь вернулась на райские острова спустя несколько месяцев. Звезда сериала "Мошенники" показала свой уютный домик, где они расположились.

"Мы живем в этом прекрасном домике. Сейчас я покажу, вы просто удивитесь этой красоте. Тут просторная кровать. Сладости, шампанское. Посмотрите, какой вид! У нас есть собственный бассейн и вид на Индийский океан!" - рассказала она.