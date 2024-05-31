"На райском острове": Фариза Ескермес попозировала в бикини на фоне океана

Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериалов "Мошенники", "Бажа", улетевшая с женихом на Мальдивы, показала в своем Instagram жаркие фото в купальнике, передает NUR.KZ.

Фариза попозировала на берегу Индийского океана в бикини, прислонившись к пальме. Лазурные воды и белый песок, голубое небо и красивая модель - все это вкупе сделали фото впечатляющим.

"Последний день весны провожаю незабываемо… Волшебный отдых на райском острове продолжается", - написала она.

Фанаты не могли не оценить пляжные снимки любимой актрисы и щедро одарили публикацию смайликами в виде красных сердец.

Накануне Фариза Ескермес провела рум-тур по водному бунгало на Мальдивах с видом на Индийский океан. А в январе возлюбленный предложил Фаризе руку и сердце. Романтическое предложение было сделано на Мальдивах.