"На райском острове": Фариза Ескермес попозировала в бикини на фоне океана
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Казахстанская актриса Фариза Ескермес, звезда сериалов "Мошенники", "Бажа", улетевшая с женихом на Мальдивы, показала в своем Instagram жаркие фото в купальнике, передает NUR.KZ.
Фариза попозировала на берегу Индийского океана в бикини, прислонившись к пальме. Лазурные воды и белый песок, голубое небо и красивая модель - все это вкупе сделали фото впечатляющим.
"Последний день весны провожаю незабываемо… Волшебный отдых на райском острове продолжается", - написала она.
Фанаты не могли не оценить пляжные снимки любимой актрисы и щедро одарили публикацию смайликами в виде красных сердец.
Накануне Фариза Ескермес провела рум-тур по водному бунгало на Мальдивах с видом на Индийский океан. А в январе возлюбленный предложил Фаризе руку и сердце. Романтическое предложение было сделано на Мальдивах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2109891-na-rayskom-ostrove-fariza-eskermes-popozirovala-v-bikini-na-fone-okeana/