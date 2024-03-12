"Мужу нравлюсь": родившая второго сына Ерке Есмахан ответила на критику по поводу фигуры
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Певица Ерке Есмахан разместила в соцсети кадры со своего концерта, который прошел в рамках ее с RaiM турне по городам Казахстана. Однако придирчивые подписчицы раскритиковали ее фигуру после родов, передает NUR.KZ.
Напомним, прошлой осенью Ерке Есмахан стала мамой во второй раз. Недавно Ерке вышла на сцену после декрета - она появилась на шоу Queen. А после этого отправилась вместе с мужем с концертами по городам Казахстана.
Артистка поделилась видео с концерта в сторис. И, по-видимому, выслушав критику по поводу фигуры, решила тут же ответить злопыхательницам.
"Девочки, разрешите мне покайфовать от своей располневшей фигуры. Сама себе нравлюсь, мужу нравлюсь. Больше ничего не нужно. Мы с Рианной после родов довольны жизнью", - заявила Ерке.
Отметим, что известная американская певица Рианна, которую привела в пример Ерке, родила второго сына летом прошлого года.
Недавно Ерке Есмахан похвасталась подарком от RaiM за 12 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2067027-muzhu-nravlyus-rodivshaya-vtorogo-syna-erke-esmahan-otvetila-na-kritiku-po-povodu-figury/