"Мужу нравлюсь": родившая второго сына Ерке Есмахан ответила на критику по поводу фигуры

Певица Ерке Есмахан разместила в соцсети кадры со своего концерта, который прошел в рамках ее с RaiM турне по городам Казахстана. Однако придирчивые подписчицы раскритиковали ее фигуру после родов, передает NUR.KZ.

Напомним, прошлой осенью Ерке Есмахан стала мамой во второй раз. Недавно Ерке вышла на сцену после декрета - она появилась на шоу Queen. А после этого отправилась вместе с мужем с концертами по городам Казахстана.

Ерке Есмахан. Кадр из видео: instagram.com/erke_esmahan

Артистка поделилась видео с концерта в сторис. И, по-видимому, выслушав критику по поводу фигуры, решила тут же ответить злопыхательницам.

"Девочки, разрешите мне покайфовать от своей располневшей фигуры. Сама себе нравлюсь, мужу нравлюсь. Больше ничего не нужно. Мы с Рианной после родов довольны жизнью", - заявила Ерке.

Отметим, что известная американская певица Рианна, которую привела в пример Ерке, родила второго сына летом прошлого года.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Недавно Ерке Есмахан похвасталась подарком от RaiM за 12 млн тенге.