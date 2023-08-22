Стало известно, что Рианна родила второго сына

Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri

Известная американская певица Рианна родила второго сына от рэпера A$AP Rocky. Об этом сообщило издание TMZ, назвав дату родов знаменитости и первую букву имени ее малыша.

Как пишет американский таблоид, Рианна тайно родила еще одного мальчика в начале этого месяца. Сведущие источники сообщили изданию, что ребенок появился на свет 3 августа в Лос-Анджелесе. Известно, что имя новорожденного начинается на букву "Р".

Между тем Рианна и A$AP Rocky продолжают сохранять молчание. Последний раз представители СМИ видели Рианну в июне, когда они с рэпером путешествовали по миру.

Напомним, Рианна впервые стала мамой весной прошлого года. И только в феврале этого года она показала маленького сына, которого зовут RZA Ательстон Мейерс. Звездные родители назвали его в честь известного лидера группы Wu-Tang Clan.

Слухи о второй беременности звезда спровоцировала в феврале, появившись на Супербоуле в перерыве финального матча НФЛ в Глендейле. На выступлении певица была в красном комбинезоне, который в расстегнутом виде продемонстрировал окружающим ее округлившийся живот.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2033454-stalo-izvestno-chto-rianna-rodila-vtorogo-syna/