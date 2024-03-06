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Ерке Есмахан впервые вышла на сцену после декрета (фото, видео)

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Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

39-летняя певица Ерке Есмахан впервые вышла на сцену после рождения второго ребенка - отрывок выступления она показала в Instagram. В зрительном зале ее поддерживали члены семьи, передает NUR.KZ.

Поддержать Ерке Есмахан на ее первом выступлении после декрета пришел супруг и ее старший сын Муслим - они вдвоем прошлись по ковровой дорожке. RaiM принес в гримерку любимой жене кофе с теплым пожеланием, написанным от руки.

"Жаным, удачи! Ты лучшая", - гласила надпись на кофейном стаканчике.

К выступлению Ерке подошла с креативом - она надела закрытое белое платье, однако основными деталями аутфита стали огромные перья на рукавах и головном уборе, а также железный корсет в стиле Мадонны - на фотографии и видео с закулисья можно разглядеть стильный наряд вблизи.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Также певица опубликовала отрывок своего первого за долгое время выступления на шоу-мюзикле.

"Поддержите Ерке, которая просидела в декрете всего 3 месяца и спела песню от начала до конца", - подписала видео Есмахан.

Всего за час публикация собрала более двух тысяч комментариев - казахстанцы похвалили артистку за потрясающий образ и превосходный вокал.

На этом же шоу-мюзикле выступили и экс-солистки группы "КешYOU".

Накануне Ерке Есмахан сообщила, что они с RaiM приобрели виллу в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2064882-erke-esmahan-vpervye-vyshla-na-stsenu-posle-dekreta-foto-video/

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