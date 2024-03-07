"Готов на все, чтобы сделать меня счастливой": Ерке похвасталась подарком от RaiM за 12 млн тенге
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Казахстанская певица Ерке Есмахан похвасталась дорогим подарком от мужа - исполнителя RaiM. Брендовая сумочка за несколько миллионов тенге пополнила гардероб артистки, передает NUR.KZ.
В жизни Ерке Есмахан происходят прекрасные вещи - недавно пара купила виллу в Алматы, а на днях певица впервые вышла на сцену после декрета.
Любящий супруг решил устроить ей сюрприз - он преподнес ей в подарок брендовую сумочку. Распаковку Ерке показала в сторис, пожелав всем дамам подобного внимания и подарков.
"Спасибо тебе, мое сердце. Ты готов на все, чтобы сделать меня счастливой. Я ценю это", - написала Ерке, отметив аккаунт RaiM.
Певица показала свой подарок - это кожаная сумочка известного французского бренда. Как отметила Ерке, это тренд нынешнего сезона и стоит она порядком 12 млн тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2065032-gotov-na-vse-chtoby-sdelat-menya-schastlivoy-erke-pohvastalas-podarkom-ot-raim-za-12-mln-tenge/