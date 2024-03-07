"Готов на все, чтобы сделать меня счастливой": Ерке похвасталась подарком от RaiM за 12 млн тенге

Казахстанская певица Ерке Есмахан похвасталась дорогим подарком от мужа - исполнителя RaiM. Брендовая сумочка за несколько миллионов тенге пополнила гардероб артистки, передает NUR.KZ.

В жизни Ерке Есмахан происходят прекрасные вещи - недавно пара купила виллу в Алматы, а на днях певица впервые вышла на сцену после декрета.

Любящий супруг решил устроить ей сюрприз - он преподнес ей в подарок брендовую сумочку. Распаковку Ерке показала в сторис, пожелав всем дамам подобного внимания и подарков.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

"Спасибо тебе, мое сердце. Ты готов на все, чтобы сделать меня счастливой. Я ценю это", - написала Ерке, отметив аккаунт RaiM.

Певица показала свой подарок - это кожаная сумочка известного французского бренда. Как отметила Ерке, это тренд нынешнего сезона и стоит она порядком 12 млн тенге.