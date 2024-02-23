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30 лет независимости Казахстана

"Минус 30 лет": Киркоров в новом образе появился на шоу "Маска"

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Российский певец Филипп Киркоров после скандала с "голой вечеринкой" Ивлеевой вернулся на федеральный телеканал в совершенно новом образе - артист стал брюнетом и надел строгий костюм, передает NUR.KZ.

"Новый сезон. Новый я. В добрый путь!" - подписал Киркоров снимки, которыми поделился в Instagram.

Фото были сделаны во время съемок пятого, юбилейного сезона шоу "Маска" на НТВ. Певец не только остался в судейском кресле, но и сохранил титул председателя жюри.

Новый образ артиста вызвал неоднозначную реакцию подписчиков.

"Вот так намного лучше, моложе, свежее", "Как здорово, что вы вернулись на каналы!", "Новый стиль намного лучше предыдущего. Как брюнет гораздо естественно и моложе. Минус 30 лет", "Красавчик!" - не смогли сдержать радости и восторга преданные фанаты.

Однако были и не столь лестные комментарии.

"Отхватил люлей, сразу преобразился", "Я даже не знала, что у Фили есть солидный костюм", "Люди не меняются, лишь на время снимают маски", - высказались комментаторы.

Отметим, что Киркоров вернулся и на ТНТ, он появится в шоу "Конфетка" и исполнит композицию в дуэте с другим артистом, пишет NEWS.ru.

Напомним, Киркоров объяснился перед Песковым за участие в "голой вечеринке". По словам Киркорова, он знал о дресс-коде, но "не знал о характере событий". "В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь", - признался артист.

Мы также писали, что официальный сайт певца был заблокирован после скандала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062556-minus-30-let-kirkorov-v-novom-obraze-poyavilsya-na-shou-maska/

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