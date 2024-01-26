"Сама себе папик": пляжные фото Дамели Sweet из Дубая собрали сотни комплиментов

Казахстанская блогерша Дамеля Sweet снова улетела за границу - на этот раз в Дубай. Девушка показала сразу три пляжных образа и получила несколько сотен комплиментов от подписчиков, передает NUR.KZ.

Дамеля Sweet продолжает смотреть мир. В сентябре она делилась яркими фотографиями из американского Сан-Франциско, а пару месяцев спустя девушка уже позировала в Милане. В декабре Дамеля показалась на казахстанском курорте Бурабай, однако через несколько дней отправилась покорять Париж.

Сейчас блогерша и актриса приехала отдыхать в Эмираты - Дамеля показала теплые снимки, сделанные на пляже в Дубае.

"Отпускное настроение", - подписала пост Дамеля Sweet, сопроводив его эмодзи с изображением пальмы.

Подписчики не скупились на комплименты и сердечки в комментариях.

"Модель", "Сногсшибательная", "Сама себе папик", "Шикардос", "Ах, какая", "Огонь", "Какая чудесная", - написали пользователи Сети в ответ на снимки.