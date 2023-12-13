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"Пожертвовала здоровьем": подписчики Дамели Sweet восхитились "морозными" снимками из Бурабая

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Известная блогерша Дамеля Sweet съездила на зимний отдых в Бурабай. Фотографии девушка выложила в Instagram - читателей восхитило, что Дамеля "пожертвовала здоровьем" ради снимков, передает NUR.KZ.

Дамеля Sweet подвела итоги уходящего 2023 года. Казахстанская блогерша поделилась инсайтами и пожелала своим подписчикам "проживать все моменты".

"Каждый раз я, оглядываясь назад, понимаю, как прекрасна жизнь и каждый момент в ней-прописан. А значит каждый момент - НУЖЕН. Проживайте все моменты и сохраните в себе того, кто радуется каждой мелочи", - пишет Дамеля.

Свои же моменты девушка явно проживает на полную - она опубликовала фотографии, сделанные на фоне бурабайских гор. Несмотря на морозы, кадры получились яркими - для одного из них блогерша даже сняла теплый зимний пуховик.

Подписчики восхитились тем, что ради контента инста-дива буквально "пожертвовала здоровьем".

"Даже если ей холодно, она сделала все для нас, фотки просто слов не хватает", "Солнечная", "Фигура просто топ", "Пожертвовала здоровьем и сделала фотки ради своих айналайынов в -42 на улице", - пишут читатели Дамели Sweet в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050606-pozhertvovala-zdorovem-podpischiki-dameli-sweet-voshitilis-moroznymi-snimkami-iz-burabaya/

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