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"Милан в восторге от тебя": блогер Дамеля Sweet поделилась фото из Италии

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Казахстанский блогер Дамеля Sweet, сыгравшая в фильме "Джохан 2", показала в соцсети фото, снятые в Милане. Девушка услышала в свой адрес много комплиментов, передает NUR.KZ.

Дамеля запечатлелась в эффектном вечернем наряде, который подчекнул ее фигуру. Подписчики оценили ее образ и стройный стан, а модницы спросили, где она приобрела такой аутфит.

"Просто вау!", "Держимся так, как ее пальцы", "Гдей найти такую юбку?", "Просто пожар", "Тебе надо побыстрее замуж", "Одеваться надо потеплее, замерзнешь", "Милан в восторге от твоей красоты", "Бомба", "Просто убила", - гласят отзывы под фото.

Ранее начинающая актриса и блогер Дамеля Sweet впечатлила своими фото у скал и моря. Девушка также поделилась яркими снимками из Сан-Франциско.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045503-milan-v-vostorge-ot-tebya-bloger-damelya-sweet-podelilas-foto-iz-italii/

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