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Блогер Дамеля Sweet поделилась яркими фото из Сан-Франциско

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Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Казахстанская блогерша и начинающая актриса Дамеля Sweet, снявшаяся в комедии "Джохан-2", разместила в Instagram-аккаунте яркие фотографии с отдыха в Сан-Франциско, передает NUR.KZ.

"Это Сан-Франциско - город в стиле диско", - написала она.

Фото ее пребывания в США вызвало бурю эмоций у подписчиков, которые оставили свои комментарии под яркими снимками.

"Вспомнила дораму "Король Земли", "Я как будто посмотрела кино в ретро-стиле", "Милашка, красотка", "Шикарно", "Из-за вашей красоты все кажется таким атмосферным", - отметили пользователи соцсети.

Чуть позже Дамеля порадовала своих подписчиков новыми фото из красивого города, находящегося в штате Калифорния.

Напомним, Дамеля Sweet рассказала о причинах расставания с парнем. Она также поделилась кадрами с отдыха в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2035388-bloger-damelya-sweet-podelilas-yarkimi-foto-iz-san-frantsisko/

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