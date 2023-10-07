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Оскандалившаяся экс-премьер Финляндии посетила показ Виктории Бекхэм

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Санна Марин
Санна Марин. Фото: instagram.com/sannamarin

37-летняя бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила модный показ Виктории Бекхем, надев роскошное черное платье, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети экс-политика.

Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин, попавшая в прошлом году в скандал, посетила показ Виктории Бекхем в рамках недели моды в Париже.

37-летняя Марин надела черное длинное платье, черные туфли на невысоком каблуке. Акцент в макияже экс-политик сделала на губах, накрасив их помадой насыщенного красного цвета.

"Ты можешь гордиться тем, что ты из Финляндии, когда видишь Санну", "Ты всегда будешь знаменитой", "Красивая леди", – написали пользователи Сети под фото в Instagram.

Напомним, что Санна Марин возглавила правительство Финляндии в 2019 году в возрасте 34 лет. Она стала самым молодым премьером в мире.

В начале апреля этого года в этой стране состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия СДП Санны Марин заняла на них третье место, получив по итогам голосования 43 места в парламенте. После этого политик подала в отставку.

В мае стало известно, что она разводится с мужем Маркусом Райкконеном после 19 лет совместной жизни.

Скандал с вечеринкой

В августе 2022 года в Сети появились провокационные кадры, снятые на вечеринке с участием Санны Марин – на тот момент она еще занимала пост премьера. Некоторые СМИ предположили, что ее участники могли употреблять запрещенные вещества.

В свою очередь финский политик опровергла предположения об употреблении запрещенных веществ и заявила, что готова пройти тест на наркотики.

Менее чем через неделю после первого скандала Санна Марин принесла извинения за скандальный снимок, сделанный на вечеринке в ее официальной резиденции Кесяранта. При этом самого политика на фото нет.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Санна Марин родилась в Хельсинки 16 ноября 1985 года. В 2017 году она получила степень магистра административных наук в Университете Тампере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039648-oskandalivshayasya-eks-premer-finlyandii-posetila-pokaz-viktorii-bekhem/

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