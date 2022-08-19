Премьер Финляндии готова пройти тест на наркотики после видео с вечеринки

Санна Марин. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что готова пройти тест на наркотики после того, как в Сети распространилось видео с вечеринки с ее участием, передает РИА Новости со ссылкой на YLE.

"Мне нечего скрывать. Я не употребляю наркотики", – заявила Марин.

При этом премьер Финляндии удивлена тем, что от нее требуют пройти тестирование.

"Я не видела доказательств того, что что-то где-либо употреблялось", – добавила премьер.

По ее словам, она пересмотрела видео и не услышала фразу jauhojengi (слово jauho значит "мука" или "порошок", но иногда обозначает наркотики).

Ранее в Сети появились провокационные кадры, снятые на вечеринке с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин. Некоторые СМИ предположили, что ее участники могли употреблять запрещенные вещества. Видеозапись также прокомментировала сама Марин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983902-premer-finlyandii-gotova-proyti-test-na-narkotiki-posle-video-s-vecherinki/