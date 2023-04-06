Самый молодой премьер-министр в мире подала в отставку

Санна Марин. Фото: Roni Rekomaa/Bloomberg via Getty Images

Премьер-министр Финляндии Санна Марин передала президенту страны заявление об отставке правительства после избрания нового парламента, передает финское издание Yle.

Отмечается, что ушедшее в отставку правительство будет продолжать выполнять функции исполнительного кабмина до назначения нового правительства.

"Господин президент, я прошу вас освободить меня и других членов Государственного совета от обязанностей", – обратилась Марин к Ниинисте в официальной резиденции президента в Мянтюниеми.

Президент Финляндии принял отставку правительства и поблагодарил премьера за сотрудничество в трудные для страны годы.

По информации издания, председатель победившей на выборах Коалиционной партии Петтери Орпо на следующей неделе приступит к изучению вопроса по формированию нового правительства.

А пока правительство Марин будет заниматься повседневной правительственной работой, но не сможет принимать важные политические решения, поясняет издание.

Добавим, что в начале апреля в Финляндии состоялись парламентские выборы. Как пишет издание, социал-демократическая партия СДП Санны Марин заняла на них третье место, получив по итогам голосования 43 места в парламенте. Лидером стала правоцентристская Коалиционная партия (48 мест), второе место заняли "Истинные финны" (46 мест).

Напомним, что Санна Марин возглавила правительство Финляндии в 2019 году в возрасте 34 лет. Она стала самым молодым премьером в мире.

В августе прошлого года в Сети появились провокационные кадры, снятые на вечеринке с ее участием. Некоторые СМИ предположили, что ее участники могли употреблять запрещенные вещества.

В свою очередь финский политик опровергла предположения об употреблении запрещенных веществ и заявила, что готова пройти тест на наркотики.

Менее чем через неделю после первого скандала Санна Марин принесла извинения за скандальный снимок, сделанный на вечеринке в ее официальной резиденции Кесяранта. При этом самого политика на фото нет.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Санна Марин родилась в Хельсинки 16 ноября 1985 года. В 2017 году она получила степень магистра административных наук в Университете Тампере.

Марин присоединилась к молодежному крылу СДП в 2006 году, а два года спустя баллотировалась в городской совет Тампере, но не смогла туда попасть. В 2012 году она снова баллотировалась в совет, на этот раз успешно. В следующем году Марин стала председателем совета.

В 2015 году она была избрана в парламент в первый раз. Через два года ее избрали первым заместителем лидера социал-демократов, а также переизбрали в городской совет.

На парламентских выборах 2019 года она сохранила свое место, а Антти Ринне, лидер социал-демократов, стал премьер-министром. Он назначил Марин министром транспорта и связи. А уже в декабре того же года она сменила его на посту премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015743-samyy-molodoy-premer-ministr-v-mire-podala-v-otstavku/