Премьер Финляндии извинилась за скандальное фото на вечеринке в резиденции

Санна Марин. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла извинения за скандальный снимок, сделанный на вечеринке в ее официальной резиденции Кесяранта. Самого политика на фото нет, передает Yle.

"Я считаю, что фото некорректное. Прошу прощения, подобные снимки делать не стоит", – сказала Марин.

Снимок был опубликован в соцсети TikTok, на нем запечатлен поцелуй двух полуобнаженных женщин с надписью "Финляндия" на груди. Премьер Финляндии подтвердила, что фото было сделано в ее резиденции на частной вечеринке.

По словам Марин, угрозы безопасности государства из-за ее отдыха не было.

"Мы были в сауне и во дворе. Мы не проводили время внутри [резиденции] Кесяранта, хотя гостевые туалеты внизу использовались", – добавила она.

Ранее в Сети появились провокационные кадры, снятые на вечеринке с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин. Позже Марин сдала тест на наркотики, результаты оказались отрицательными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1984528-premer-finlyandii-izvinilas-za-skandalnoe-foto-na-vecherinke-v-rezidentsii/