"Какая же ты красивая, наша девочка": модель Ажар Кунболат впечатлила новыми фото

Ажар Кунболат. Фото: instagram.com/azharkunbolat

Супруга казахстанского актера Данияра Алшинова, модель Ажар Кунболат, покорила пользователей Instagram новыми фотографиями, снятыми на жайлау. В свой адрес девушка получила массу лестных отзывов, передает NUR.KZ.

Напомним, летом прошлого года Данияр Ашинов впервые показал свою невесту. Их романтическое видео, снятое в Западном Казахстане, очаровало Сеть.

Ажар показала фото без макияжа и тут же собрала комплименты подписчиков. На этот раз молодая модель позировала на фоне природы в нежном платье-комбинации на бретелях.

Ажар запечатлелась в райне обсерватории Ассы-Тургень стоя рядом с лошадью. Развевающиеся на ветру волосы девушки придали снимкам романтичности.

"Какая же ты красивая, наша девочка", "Красота", "Это великолепно", "Фото классные", "Фигура у вас отличная", - отреагировали подписчики.

Мы писали также, что супруги Данияр Алшинов и Ажар Кунболат удивили фанатов креативной фотосессией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2026502-kakaya-zhe-ty-krasivaya-nasha-devochka-model-azhar-kunbolat-vpechatlila-novymi-foto/