Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Какая же ты красивая, наша девочка": модель Ажар Кунболат впечатлила новыми фото

Опубликовано:

Ажар Кунболат
Ажар Кунболат. Фото: instagram.com/azharkunbolat

Супруга казахстанского актера Данияра Алшинова, модель Ажар Кунболат, покорила пользователей Instagram новыми фотографиями, снятыми на жайлау. В свой адрес девушка получила массу лестных отзывов, передает NUR.KZ.

Напомним, летом прошлого года Данияр Ашинов впервые показал свою невесту. Их романтическое видео, снятое в Западном Казахстане, очаровало Сеть.

Ажар показала фото без макияжа и тут же собрала комплименты подписчиков. На этот раз молодая модель позировала на фоне природы в нежном платье-комбинации на бретелях.

Ажар запечатлелась в райне обсерватории Ассы-Тургень стоя рядом с лошадью. Развевающиеся на ветру волосы девушки придали снимкам романтичности.

"Какая же ты красивая, наша девочка", "Красота", "Это великолепно", "Фото классные", "Фигура у вас отличная", - отреагировали подписчики.

Мы писали также, что супруги Данияр Алшинов и Ажар Кунболат удивили фанатов креативной фотосессией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2026502-kakaya-zhe-ty-krasivaya-nasha-devochka-model-azhar-kunbolat-vpechatlila-novymi-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.