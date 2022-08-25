"Невероятно красивая": Данияр Алшинов показал свою невесту (видео)

Данияр Алшинов с невестой. Кадр из видео: instagram.com/dalshino

Казахстанский актер Данияр Алшинов показал поклонникам свою невесту. Девушке провели обряд "қыз ұзату", кадрами с торжества актер поделился в Сети, передает NUR.KZ.

Данияр Алшинов разместил фото с невестой в Instagram.

"Прекрасные вы! Поздравляю! Обнимаю!", "Терпения, мудрости и много любви", "Эх, мое сердечко разбито. Но я искренне рада за вас", "Желаю вам счастья! Невеста ваша невероятно красивая! Прям лебедь", "Эх, я такого жениха упустила", - отреагировали фолловеры актера и его коллеги.

Данияр поблагодарил за теплые поздравления своих подписчиков.

"Спасибо большое за ваши поздравления! Кстати, это была не свадьба, а ұзату той, свадьба впереди. А сейчас я покажу прошедшее торжество за одну минуту. Мне тоже показалось, что оно пролетело за минуту", - рассказал он.

Сторис Данияра Алшинова. Фото: instagram.com/dalshino

Избранницей Данияра оказалась модель Ажар Кунболат. Девушка сыграла главную роль в клипе Димаша Кудайбергена на песню Golden.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984739-neveroyatno-krasivaya-daniyar-alshinov-pokazal-svoyu-nevestu-video/