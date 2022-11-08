"Словно цветок": модель Ажар Кунболат очаровала Казнет фотографиями без макияжа

Ажар Кунболат. Фото: instagram.com/azharkunbolat

Казахстанская модель Ажар Кунболат, ставшая супругой актера Данияра Алшинова, впечатлила фанатов фотографиями, сделанными на Мальдивах. Пользователи Казнета восхитились естественной красотой девушки, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце августа Данияр Алшинов впервые показал свою невесту и восхитил фанатов. Избранницей молодого актера стала отечественная модель Ажар Кунболат. Она сыграла главную роль в клипе Димаша Кудайбергена на песню Golden.

Романтическое видео молодоженов, снятое во время их пребывания в Западном Казахстане, вызвало восторг пользователей Казнета. После новоявленные муж и жена отправились отдыхать на Мальдивы. Ажар поделилась фотографиями с пляжа в своем Instagram.

"После тропического дождя", - подписала Ажар фото.

"Романтика", "Ты красивая", "Очень красивая казашка", "Вау, обожаю твою естественную красоту", "Словно цветок", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1996202-slovno-tsvetok-model-azhar-kunbolat-ocharovala-kaznet-fotografiyami-bez-makiyazha/