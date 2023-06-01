Актер Данияр Алшинов и модель Ажар Кунболат удивили фанатов креативной фотосессией

Данияр Алшинов с супругой. Фото: instagram.com/dalshino

Отечественный актер Данияр Алшинов снялся в креативной фотосессии вместе с женой - моделью Ажар Кунболат. Снимки актер разместил в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Звезда комедии "Келинка тоже человек", фильмов "Черный, черный человек", "Голиаф" проявил креативность и восхитил своих подписчиков.

"Движ на закате", - подписал Данияр фотографии, отметив страничку талантливого казахстанского фотографа.

Данияр и Ажар запечатлелись на обочине дороги на фоне желтой стены с огромной трещиной. Молодые люди предпочли для съемок спортивный стиль одежды. Необычную фотосессию оценили подписчики актера.

"Данияр и Ажар сфоткались в спортивках у треснутой стены. Результат огонь", "Синхрон во всем", "Красиво вышли. Первое фото - как будто к фильму какому-то обложка", "Как всегда, шикарны", - отреагировали пользователи Казнета.

Напомним, летом прошлого года Данияр Ашинов впервые показал свою невесту. Их романтическое видео, снятое в Западном Казахстане, очаровало Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022916-akter-daniyar-alshinov-i-model-azhar-kunbolat-udivili-fanatov-kreativnoy-fotosessiey/