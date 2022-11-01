"Видно, что ты нашел свою душу": романтическое видео Данияра Алшинова с женой очаровало Сеть

Данияр Алшинов с супругой. Фото: instagram.com/dalshino

Казахстанский актер Данияр Алшинов, недавно сменивший статус завидного холостяка на статус женатого мужчины, показал романтические кадры с женой. Молодожены посетили красивые места Западного Казахстана, передает NUR.KZ.

Напомним, летом Данияр Алшинов показал свою невесту и восхитил Казнет. Актер поделился кадрами с проведенного "қыз ұзату", после молодые сыграли свадьбу.

На днях Данияр опубликовал в своем Instagram романтическое видео с любимой женой - моделью Ажар Кунболат.

"Потрясающая природа Западного Казахстана", - написал он.

Подписчики оставили много теплых комментариев под видео.

"Голова закружилась, очень красиво!", "Ребята, вы любовь", "О, девушка такая высокая и стройная", "Мангистау чудесен, ты великолепен, девочка твоя восхитительна", "Боже, это так красиво и мило", "Жаным, будь счастлив, видно, что ты нашел свою душу", "Какая прелесть! Счастья вам!", "Влюбленные, какое чудо!" - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995153-vidno-chto-ty-nashel-svoyu-dushu-romanticheskoe-video-daniyara-alshinova-s-zhenoy-ocharovalo-set/