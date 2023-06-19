"Больше миллиона": сестра Торегали Тореали рассказала, сколько потратила на похудение

Дина Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра казахстанского артиста Торегали Тореали рассказала в Instagram, какую сумму потратила, чтобы похудеть. Девушка отметила, что довольна результатом, передает NUR.KZ.

Недавно Дина Тореали показала, какой была до похудения. Девушка призналась, что скинула 30 килограммов за 3 месяца.

Младшая сестра Торегали Тореали рассказала, сколько ей понадобилось денег для преображения.

"Верите вы или нет, но для того, чтобы превратить ту Дину, которая была, в Дину, которая сейчас, понадобилось больше одного миллиона.

Сейчас ведь все упирается в деньги. Каждый специалист за свои услуги требует приличную сумму. Но результат, как вы видите сами, получился отличный.

Я довольна, что смогла побороть себя и достичь желаемой цели", - написала она.

Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

Дина также приложила свое фото "до" и "после" похудения.

Сторис Дины Тореали. Скриншот: instagram.com/tattti_kyz

В опубликованном видео Дина отмечает, что не приветствует в борьбе с лишним весом оперативное вмешательство. Девушка выступает за здоровый образ жизни и правильное питание.

Ранее мы писали, что Дина Тореали заступилась за арестованного брата, которого задержали в Алматы. Она также рассказала, что в 17 лет стала миллионершей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2025413-sestra-toregali-toreali-potratila-bolshe-milliona-tenge-chtoby-skinut-lishniy-ves/