Скинувшая 30 кг сестра Торегали Тореали показала, какой была до похудения

Дина Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра певца Торегали Тореали призналась, что страдала от лишнего веса, и показала старые фотографии в Instagram. Девушке удалось скинуть 30 килограммов, передает NUR.KZ.

Дина Тореали отметила, что в этом безграничном мире нельзя ограничивать себя. Она заявила, что лишь действие, мотивация и позитивные мысли приведут к желаемому результату.

"Выплакалась, глядя на эти старые кадры. Мурашки пробежали по коже. Здесь у меня лишние 30 кг. Я не устаю говорить вам, что нужно начать, как можно раньше, и действовать активно, окружить себя тем, что вас сильно мотивирует.

Я говорю вам это не потому, что мне нечего делать или у меня нет других мыслей. У меня, как и у большинства людей, была одна печаль, в голове крутилось лишь одно - почему я не начала стремиться к переменам раньше.

Я бы чувствовала себя совершенно иначе. В будущем ты поблагодаришь себя нынешнего за то, что начал прямо сейчас. Не сомневайтесь и действуйте. Все в ваших руках", - написала она.

Подписчики выразили ей свой восторг и поинтересовались, за сколько месяцев она скинула 30 килограммов. Дина рассказала, что ей понадобилось около 3 месяцев, чтобы добиться желаемой формы.

Напомним, в ноябре прошлого года Дина Тореали вышла замуж. Девушка также рассказала, что стала миллионершей в 17 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023723-skinuvshaya-30-kg-sestra-toregali-toreali-pokazala-kakoy-byla-do-pohudeniya/