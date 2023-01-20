"В 17 лет я стала миллионершей": сестра Торегали Тореали рассказала о своем заработке

Дина Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Сестра казахстанского исполнителя Торегали Тореали рассказала о своем заработке. Дина Тореали отметила, что самостоятельно начала зарабатывать будучи 17-летней, передает NUR.KZ.

19-летняя Дина Тореали, которая недавно вышла замуж, рассказала о том, как стала миллионершей в 17 лет.

"Уже в 17 лет я стала меньше просить денег у родителей, а в 18 и вовсе сама стала дарить маме и отцу, своим родным дорогие подарки известных брендов. В 17 лет я стала миллионершей. Не боясь, взялась за сетевой бизнес и стала "золотым директором", - призналась девушка.

Сторис Дины Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Она отметила, что реализовать себя ей помогла поддержка родителей.

"Вы, наверное, подумаете, что родительская поддержка заключается в материальной стороне. Нет. Важнее, когда родители поддерживают ребенка морально.

Я всегда рассказывала маме о том, чем хочу заняться, что меня заинтересовало. Мама всегда меня поддерживала, говорила: "Попробуй, доченька. Если даже ничего не выйдет, получишь опыт. Но моя девочка умная, у нее все получится". Так говорила мне мама", - отметила Дина.

Сторис Дины Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Младшая сестра Торегали Тореали также добавила, что ее поддерживал и любящий отец. Родители никогда не упрекали ее.

"Никогда не слышала, чтобы родители ругали и говорили, что у меня ничего не вышло, почему ты за это взялась, покажи результат, мол, умеешь только болтать, а делом не доказываешь. Родители давали мне мотивацию", - рассказала Дина.

Сторис Дины Тореали. Фото: instagram.com/tattti_kyz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006133-v-17-let-ya-byla-millionershey-sestra-toregali-toreali-rasskazala-o-svoem-zarabotke/